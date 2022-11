"Sui musei penso che l'Italia sia troppo generosa”, prosegue Sangiuliano. “Abbiamo già come oggi la prima domenica gratuita ogni mese. Il Louvre costa 17 euro, il Moma a New York che prima era gratuito oggi costa 25 dollari, la Torre Eiffel costa più della torre di Pisa che personalmente preferisco. Veder scendere il miliardario americano dal panfilo da 100 milioni di dollari, come mi capita durante l'estate in vacanza a Positano, e in limousine vederli andare a visitare Pompei un parco archeologico unico al mondo, direi 17,50 euro possono spenderli", ha detto il ministro della Cultura intervenendo sul tema musei gratis. "Già non facciamo pagare tutti i giovani dell'Unione Europea fino ai 18 anni, poi dai 18 ai 25 anni pagano due euro, cifra abbastanza irrisoria, poi come è giusto e sacrosanto non pagano i disabili e poi c'è un sistema di convenzioni per gli anziani e con i comuni, direi che noi italiani siamo già molto generosi".

Sangiuliano: cultura diventerà fondamentale per economia Italia

vedi anche

Chi è Gennaro Sangiuliano, il nuovo ministro della Cultura

"La cultura è un settore di volano economico del Paese, dalla cultura possiamo trarre punti aggiuntivi per il Pil, la cultura può diventare industria nell'economia del paese e dare apporto fondamentale come finora ha fatto ma in misura infinitamente inferiore al potenziale", ha ribadito il ministro Gennaro Sangiuliano. "Noi ricaviamo dai biglietti dei musei circa 240-250 milioni di euro l'anno, secondo dati pre-pandemici, sono convinto che possiamo incrementare, forse raddoppiare queste entrate che poi possiamo reinvestire per il mantenimento, la salvaguardia, i servizi con un effetto moltiplicare dell'intero sistema cultura del paese. L'Italia - ha sottolineato ancora una volta - è la prima super potenza culturale del mondo. Il nostro Paese per la 'fortuna' della sua storia - ha aggiunto citando Machiavelli - ha avuto la presenza e il passaggio di civiltà strepitose come la Magnagrecia, i Romani, gli arabi in Sicilia, i Fenici e così via, vivendo grandi epoche come il Medioevo, il Rinascimento, lo stesso Novecento che ha generato ad esempio l'esperienza del Futurismo, abbiamo avuto una sterminata cifra di artisti. Per tutto questo patrimonio siamo unici al mondo. Domenica scorsa ho visitato la Galleria Borghese per fare un 'ripasso': in pochi metri c'erano opere di Tiziano, Bernini, Canova, Caravaggio, in nessun altro posto capita. Per tutto questo - ha concluso - la cultura deve diventare economia aggiuntiva all'economia del Paese, così importante da produrre Pil per l'Italia intera".