Chi è l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e perché si è dimesso

Dalla direzione del Tg2 al dicastero di via del Collegio Romano, fino alle dimissioni. Questa la parabola di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura del governo Meloni, succeduto a Dario Franceschini nell'ottobre del 2022. Le sue dimissioni dal ruolo sono arrivate il 6 settembre 2024 , dopo il caso legato alla mancata nomina dell'imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia al ruolo di consigliera per i Grandi Eventi.

Gli studi e la carriera nel giornalismo

Sangiuliano è nato nel 1962, è napoletano, si è laureato in giurisprudenza alla Federico II, per poi conseguire anche un dottorato in Diritto ed economia, sempre a Napoli, e successivamente un master in diritto privato europeo alla Luiss di Roma dove ha avuto come professore Giuseppe Conte. È stato docente alla Lumsa, alla Sapienza e alla Luiss, e dal 1996 al 2001 è stato direttore del quotidiano Roma e poi vicedirettore di Libero.

La direzione del Tg2

Sangiuliano è entrato in Rai nel 2003, ed è stato inviato in Bosnia, Kosovo e in Afghanistan. Dal 2009 al 2018 è stato vicedirettore del Tg1. Nel 2018 è stato nominato direttore del Tg2, riconfermato nel 2021. Autore di numerosi saggi, si è dedicato soprattutto alle biografie, da quella di Giuseppe Prezzolini (l'anarchico conservatore, 2008) a quella di Putin (Vita di uno zar, 2015), ma anche Hillary Clinton (Vita in una dynasty americana 2016), Trump (Vita di un presidente contro tutti 2017) e Xi Jinping (Il nuovo Mao. Xi Jinping e l'ascesa al potere nella Cina di oggi, 2019). L'ultimo libro, nel 2021, è dedicato a "Reagan Il presidente che cambiò la politica americana".