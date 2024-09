In un'intervista a 'La Stampa' l'imprenditrice parla di "direttori di settimanali" che ricatterebbero il ministro con cui ha avuto una relazione "privata". Non entra nei dettagli ma dice: "Con una persona con cui ho una relazione non mi scambio solo foto innocenti". Poi si difende per aver registrato conversazioni private: "Il ministro mi ha detto una frase che mi ha colpito molto: 'Io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l'istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai'"

Maria Rosaria Boccia scopre le carte nel mezzo delle polemiche che l’hanno investita per la querelle con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a suo dire "sotto ricatto" da parte di "direttori di settimanali". Sostiene di aver viaggiato a spese del Ministero, a volte a titolo privato e a volte in quanto consigliera per i grandi eventi. Afferma di aver ricevuto informazioni riservate sul G7 di Napoli. Attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo fa in un’intervista a La Stampa in cui parla anche del suo rapporto con Sangiuliano , dopo che lo stesso – ai microfoni del Tg1 – ha confermato che tra i due c’era qualcosa di più che un rapporto lavorativo, sebbene lui sia sposato . Quanto di più? "Dovrebbe chiarirlo lui". Però poi precisa: "Con una persona con cui ho una relazione non mi scambio solo foto innocenti ed emoticon. Posso scambiarmi anche qualche messaggio più piccante". E secondo indiscrezioni non confermate, uscite su La Repubblica , agli amici Boccia avrebbe spiegato: "Lui mi aveva detto che non viveva più con la moglie. Da un po’ di tempo". E dice che è stata Giorgia Meloni a imporgli la "linea" da seguire per parlare del caso in pubblico. Sangiuliano valuta un esposto in Procura contro Boccia.

Le trasferte e la nomina mancata

Boccia spiega di aver conosciuto Sangiuliano "il 5 agosto", tramite "conoscenze comuni". Non quest’anno, ma nel 2023. L’occasione fu a Pompei, alla presentazione della candidatura della cucina italiana patrimonio dell'Unesco. Dallo scorso maggio i due si sono "frequentati lavorativamente molto più spesso". Ecco quindi che "il ministro è venuto più di cinque volte a Pompei". Poi sono stati insieme "ad Ercolano, a Polignano a Mare, a Riva Ligure, a Taormina, a Sanremo e a Milano all'Accademia di Brera". Tutte trasferte a cui lei ha partecipato con il titolo di "consigliere per i grandi eventi", come avrebbe stabilito un contratto che doveva partire da inizio agosto. Questo è il punto che ha fatto scoppiare il caso: alla fine dello scorso mese Boccia pubblicò una foto su Instagram con Sangiuliano, scrivendo di essere stata nominata per tale ruolo. Lui - e il dicastero della Cultura - smentirono. "Io ho visto il decreto firmato dal ministro e io personalmente ho firmato il mio contratto che è stato controfirmato dal capo di gabinetto in presenza del ministro. Perché non è andato a buon fine bisogna chiederlo al ministro: l'istituzione è lui".

I viaggi "pagati dal Ministero"

Secondo punto critico. Chi ha pagato i viaggi di Boccia, se la nomina su carta non è mai diventata ufficiale? Lo Stato, dice lei: "Io ho sempre saputo che le trasferte venivano pagate dal Ministero". Ha modo di dimostrarlo? "Io comunicavo solo ed esclusivamente, anche per le trasferte, con il capo segreteria", risponde. Sangiuliano ha sempre negato, dicendo di aver pagato tutto di tasca sua. Qualche viaggio insieme però non era per lavoro: i due sarebbero stati ai concerti dei Coldplay e de Il Volo e a "eventi miei personali e privati, dove lui ha voluto presenziare".