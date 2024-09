Ospite a “In Onda” su La7 l’imprenditrice al centro della vicenda ha commentato il passo indietro dell'ormai ex ministro della Cultura. "Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica era necessario, però poteva non farlo, dicendo la verità fin dall'inizio", afferma la 41enne. E su Giorgia Meloni rivela: "L'ho votata, è una donna in gamba"

Pochi minuti dopo la notizia delle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura, Maria Rosaria Boccia ha commentato a caldo il passo indietro. "No, non sono contenta, assolutamente, lui meritava quel posto, è una persona molto competente, secondo me anche una brava persona. Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire, mi dispiace tantissimo", ha detto l'imprenditrice intervistata a In Onda su La7. Alla domanda se Sangiuliano abbia sbagliato a lasciare l'esecutivo Boccia afferma: "Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica era necessario, però poteva non farlo, dicendo la verità fin dall'inizio".

Boccia: "Non spiavo il ministro, lavoravo con lui"

Sull'ipotesi di indagini a suo carico, l'imprenditrice afferma di non avere paura e di non avere mai registrato Sangiuliano. "Non spiavo il ministro, lavoravo con lui. Ho rispettato l'uomo e le istituzioni. Sono sempre stata sola a casa, il ministro lo sa benissimo perché ci siamo sentiti fino all'altro ieri sera", afferma Boccia. In merito all'intervista al Tg1 aggiunge di non essere stata avvertita in anticipo. "Non ho avuto la possibilità di avvisare la mia famiglia, non è stata una cosa molto carina", afferma.

Sangiuliano, Boccia: "Ha violato la privacy della moglie, non io"

Maria Rosaria Boccia racconta poi di aver ascoltato una conversazione telefonica tra Sangiuliano e la moglie ma senza aver violato la privacy. "Ero a casa sua dove ha lasciato aperto il telefono e mi ha fatto ascoltare. La moglie chiedeva di strappare la nomina (da consigliere per grandi eventi ndr). Mi chiedo se la nomina sia stata strappata per il capriccio di una donna o perché non avevo le competenze", dice.