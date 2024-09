L'imprenditrice, in un’intervista esclusiva a “La Stampa”, dice che il titolare del dicastero della Cultura “ha divulgato informazioni non corrette” e, in relazione alle spese delle trasferte, dichiara: “Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria”

“Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto”. A parlare, in un’intervista esclusiva a La Stampa , è Maria Rosaria Boccia, la donna al centro del caso che ha coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il quale ieri ha ammesso di aver avuto una relazione con lei.

“Ho sempre saputo che pagava il ministero”

Boccia afferma di aver conosciuto il ministro il 5 agosto e di averlo accompagnato “da consigliera per i grandi eventi”. Sul tema delle spese aggiunge: “Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria”. E sull’auto di tutela: “Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe”. Poi ribadisce: “Il ministro ha divulgato informazioni non corrette”.