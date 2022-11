Apple, Foxconn: "Al ribasso l'outlook del quarto trimestre"

Foxconn, il più grande contractor di elettronica al mondo e primo assemblatore di iPhone di Apple, ha messo in guardia sui conti negli ultimi tre mesi del 2022 a causa delle misure anti-Covid che stanno colpendo il suo impianto di Zhengzhou, in Cina. "L'outlook per il quarto trimestre era in origine cautamente ottimista ma la società "rivedrà al ribasso le stime per il quarto trimestre", ha detto il gruppo in una nota. La mossa è maturata a stretto giro dall'annuncio di Apple sui tempi più lunghi di consegna dei nuovi smartphone.