Moody's: "Crescita dell'Italia moderata, sotto 1% nel 2024"

Per l'agenzia di rating la crescita moderata del nostro Paese è dovuta alla "debole domanda interna e delle esportazioni" per via della decelerazione della Germania. Il deficit cala al 4,6% nel 2024, il debito sale. Pnrr? "La spesa di queste risorse è stata inferiore al previsto e la spesa totale dei fondi disponibili entro la fine del 2026 sarà impegnativa"

Moody's prevede che la crescita dell'Italia "resti moderata sotto l'1% quest'anno" in seguito alla "debole domanda interna e delle esportazioni" dovuta alla decelerazione della Germania. È quanto afferma l'agenzia di rating annunciando il completamento della revisione del rating dell'Italia che, precisa, "non è un'azione sul rating e non è

"Deficit Italia cala al 4,6% nel 2024, debito sale"

Il deficit italiano, per Moody's, "scenderà quest'anno al 4,6%, per poi calare al 3,5% nel 2025 e al 3% nel 2026". Sebbene il calo sia positivo, la riduzione "non sarà sufficiente" per un calo del rapporto debito-pil in seguito agli effetti del Superbonus. Moody's poi prevede che il debito italiano salirà al 139,7% del pil nel 2024 dal 134,8% del 2023 e continuerà a salire fino al 2027 a oltre il 143%.