Germania, dopo 4 mesi migliora fiducia consumatori a novembre

L'indicatore del clima dei consumatori GfK in Germania è salito a -41,9 a novembre 2022 da un -42,8 rivisto nel mese precedente e in linea con le aspettative del mercato. Un dato che, sebbene ancora negativo, si attesta per la prima volta in aumento dopo quattro mesi consecutivi ai minimi storici. A ottobre si registra un leggero miglioramento sia delle attese reddituali (-60,5 vs -67,7) che della propensione all'acquisto (-17,5 vs -19,5) mentre peggiorano le previsioni sul ciclo economico (-22,2 vs -21,9).