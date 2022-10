1/9 ©IPA/Fotogramma

Sono previsti diversi cambiamenti in materia di bonus edilizi a partire dal 2023. Alcuni, come il superbonus 110% per le villette unifamiliari, scompariranno. Altri, come la detrazione al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche, saranno ridotti (nel caso specifico al 50%). In altri casi ancora, come i bonus edilizi per la ristrutturazione, la validità resterà fino a tutto il 2024

