Bonus edilizi, controlli preventivi in tre fasi: come funzionano

Bisogna ricordare che, oltre alle violazioni di carattere fiscale, le frodi sui bonus in edilizia si caratterizzano, in sintesi, di almeno tre delitti tributari. Il primo è l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (articolo 8 del Dlgs 74/2000) al fine di evadere le imposte cui è equiparato (ex articolo 1, lettera d, del Dlgs 74/2000) anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta al fine di cederlo a terzi

