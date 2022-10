7/8 ©IPA/Fotogramma

COSA SUCCEDE ADESSO – Quindi molte famiglie rischiano di restare senza risorse, in un momento nel quale incidono notevolmente le spese nel bilancio familiare (come per le bollette). “Per ora non abbiamo possibilità di istruire positivamente queste domande ma le stesse non vengono respinte e restano in attesa di nuove fonti di finanziamento. Al riguardo, infatti, va precisato che le domande protocollate ‘con riserva’ potranno essere liquidate per effetto del graduale sblocco degli importi”, spiega l’Inps