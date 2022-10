7/9 ©IPA/Fotogramma

LA TUTELA DELLA FAMIGLIA - La decisione della Corte riporta però il tema su un terreno più solido. Partendo da un principio semplice: per combattere i comportamenti di chi elude non si può negare un diritto a chi avrebbe un comportamento perfettamente corretto. E non si può andare contro a una Costituzione in cui è riservata alla famiglia "un'attenzione che raramente si trova in altri ordinamenti". Negando l'esenzione ai coniugi residenti in due Comuni si è andati invece in senso opposto, favorendo per esempio le coppie di fatto