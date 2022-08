5/11 ©IPA/Fotogramma

Diverse le scadenze di settembre. Molte sono il 16: c’è il termine per versare la rata della dichiarazione dei redditi sia per persone fisiche sia per soggetti Ires; il versamento dei contributi trimestrali Inps per le aziende agricole e per i pescatori; il versamento dei contributi Inps per gestione separata e lavoro dipendente; diversi versamenti Iva e altro ancora

