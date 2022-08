I dipendenti pubblici non hanno ancora ricevuto in busta paga gli sgravi dello 0,8% previsti dalla Legge di Bilancio 2022, poi innalzati al 2% dal Decreto Aiuti bis. NoiPa ha fatto sapere che arriveranno per la prima volta nella busta paga di agosto e ha aggiunto che per gli arretrati e l’adeguamento al 2% se ne riparlerà a ottobre