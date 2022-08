Non è ancora ufficiale la data, ma a settembre Inps e Casse private si organizzeranno per un click day che coinvolga tutti gli iscritti ad ordini professionali (come medici, giornalisti, avvocati o architetti) che hanno un reddito complessivo non superiore ai 35 mila euro. Le risorse messe a disposizione saranno 95,6 milioni per i professionisti ordinistici e saranno assegnate in ordine cronologico