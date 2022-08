Bonus 200 euro, c'è il decreto per partite Iva: come fare domanda

1/10 ©Ansa

Il bonus 200 euro sta per arrivare anche ai lavoratori autonomi in regime di partita Iva. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando (in foto) ha infatti firmato il decreto attuativo che disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione una tantum dell’indennità anche per questa categoria di lavoratori

