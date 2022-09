2/6 ©IPA/Fotogramma

Le richieste per usufruire del bonus per le imprese del turismo potranno essere presentate a partire dal 28 settembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023. Il bonus, come già anticipato, consiste in un credito d’imposta pari al 50% della seconda rata Imu corrisposta nel 2021

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia