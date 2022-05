13/26 ©Ansa

Goglio Franco - È dal 1997 presidente e dal 1968 amministratore delegato di Goglio Spa, azienda di famiglia nata come ditta per la produzione di carta alimentare per drogherie e oggi leader nella progettazione e produzione di laminati flessibili per packaging, valvole per confezioni sottovuoto, capsule e macchine per il confezionamento di prodotti alimentari, chimici, farmaceutici e di detergenza