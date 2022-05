Dall'Irpef alle ritenute: calendario delle scadenze fiscali di giugno

8/11 ©IPA/Fotogramma

30 giugno - Scade il termine per la presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2022" presso gli uffici postali in forma cartacea e per la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. Questa data va ricordata anche per la presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e - anche in questo caso - della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef