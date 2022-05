3/10 ©IPA/Fotogramma

I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta. Se si sceglie il modello 730, si ha tempo fino al 30 settembre 2022 per l’invio. Il 30 novembre 2022 è invece la scadenza per il modello Redditi

Modello 730 precompilato: cosa sapere