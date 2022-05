Fisco, delega a familiare per servizi on line Agenzia Entrate

Chi non ha modo di accedere in prima persona ad alcuni servizi, disponibili nell'area riservata del sito dall'Agenzia, potrà delegare un familiare o una persona di fiducia. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono state rilasciate. Ogni contribuente potrà designare un solo rappresentante e ogni persona potrà essere designata al massimo da tre contribuenti. La procura non potrà essere conferita a titolo professionale