3/11 ©Ansa

Gli aumenti sul costo del caffè non sono uguali in tutta Italia. Le città in cui Assoutenti registra i rincari più salati sono quelle del Trentino-Alto Adige. A Trento consumare un espresso al banco del bar costa in media 1,25 euro, a Bolzano 1,24

Stabilimenti balneari, crescono i prezzi: ecco dove e quanto