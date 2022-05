10/10 ©Ansa

Se la cucina a chilometro zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l’agriturismo, per la Coldiretti, è la spinta verso un turismo più sostenibile che ha portato le strutture a incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness