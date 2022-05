15/31 ©Getty

Porceddu. “Se ti piace la carne e non sei schizzinoso, ci dispiace informarti che il maialino croccante è delizioso”, dice la Cnn su questo piatto tipico sardo. Si tratta di un maialino che pesa meno di 8 chili ed è stato nutrito solo col latte materno, per fare in modo che la carne sia tenera e il sapore più dolce. Dopo l’uccisione, viene arrostito per ore e preparato in vari modi: la pelle esterna deve rimanere croccante ma non bruciata, mentre la carne resta tenera