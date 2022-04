Alcuni Comuni italiani non hanno ancora finito di erogare gli importi previsti nell'ambito del Decreto Sostegni bis dello scorso anno. Altri hanno invece rifinanziato iniziative sempre mirate a facilitare l'acquisto di beni di prima necessità per i cittadini in difficoltà economica. Le risorse sono stanziate da ogni singolo territorio, che stabilisce regole precise per l'accesso ai benefici