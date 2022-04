A breve si apriranno le domande per i corsi formativi gratuiti, da seguire in via telematica, finanziati da un fondo del ministero delle Pari Opportunità. Inoltre, l’Inps mette a disposizione un assegno sociale che può calzare alla perfezione per le persone che hanno dedicato la vita ai lavori di cura per la casa e la famiglia: dai requisiti, all’importo, ecco cosa c’è da sapere