1/11 ©Ansa

Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano, tre associazioni che rappresentano i proprietari dei distributori di gas naturale per autotrazione, hanno minacciato di indire uno sciopero se il governo non farà in modo di abbassare il prezzo del metano. Le loro richieste sono quelle di ridurre l’Iva dal 22% al 5%, come già accordato per gli usi civili e industriali, e di estendere il credito d'imposta per gli autotrasportatori anche al gas naturale per autotrazione

GUARDA IL VIDEO: Nei primi 3 mesi 2022 rincaro bollette di 370€ a famiglia