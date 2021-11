8/13 ©IPA/Fotogramma

I requisiti per l'accesso alla misura sono uguali su tutto il territorio e il Sud si conferma l'area con la maggior parte dei beneficiari totali. Non si tiene quindi conto del fatto che secondo i criteri Istat, se si vive soli, si è considerati poveri sotto i 569 euro al mese in un piccolo comune del Sud e con 839 euro in un'area metropolitana del Nord