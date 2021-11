10/10 ©Ansa

L’ANNUNCIO DELLA STRETTA - “Condivido il principio del reddito di cittadinanza, ma bisogna che abbia un'applicazione che sia esente da abusi e non sia da intralcio al funzionamento del mercato del lavoro", ha spiegato il presidente del Consiglio Draghi preannunciando le nuove regole della misura. "È chiaro che il sistema precedente non ha funzionato, è stato un disincentivo al funzionamento del mercato del lavoro, almeno ‘in bianco', non in nero", ha aggiunto. Il premier ha anche garantito che d'ora in poi i controlli "saranno diversi e molto più precisi ex ante"