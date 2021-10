2/10 ©Ansa

SALVINI E IL SISTEMA DELLE QUOTE PER LE PENSIONI - Certo il superamento di Quota 100 da lui fortemente voluto, Matteo Salvini, leader della Lega, sta provando in qualche modo possa ricordare uno dei provvedimenti simbolo dell’allora governo giallo-verde, il primo guidato da Conte, con M5s e Carroccio alleati. La Lega ha proposto Quota 102 per il 2022 e il 2023, ma l’esecutivo lavora ad altro: tenere per tre anni ferma l'età di uscita a 64 anni e aumentare gradualmente i contributi (38 anni nel 2022, 39 nel 2023, 40 nel 2024)

Pensioni, il governo lavora a un mix delle Quote: le ipotesi allo studio