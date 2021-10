La proposta di Salvini di applicare Quota 102 per due anni è stata respinta dall’esecutivo. Letta chiede un meccanismo flessibile, in particolare per lavori gravosi e donne. Il governo cerca una soluzione che metta tutti d’accordo anche su altri temi, ma che soprattutto tenga conto dei fondi disponibili. Giovedì potrebbe essere il giorno dell’approvazione della legge di bilancio Condividi:

Non solo la diversità di vedute fra Lega e Pd sul tema delle pensioni, ma soprattutto la necessità di far quadrare i conti. La corsa dell'esecutivo verso l'approvazione della manovra rimane irta di ostacoli. Dopo l'approvazione del Dpb, il documento progammatico inviato a Bruxelles, che ha fissato l'impianto entro quale muoversi, adesso il governo deve sciogliere gli ultimi nodi per approdare alla legge di bilancio. Il via libera potrebbe arrivare giovedì 28, prima che il premier Draghi si concentri sull'impegno del G20 a Roma.

Come superare Quota 100 vedi anche Pensioni, governo lavora a un mix delle Quote: le ipotesi allo studio Innanzitutto, c'è da superare Quota 100. L'esecutivo ha respinto la proposta di Matteo Salvini di applicare Quota 102 per due anni, perché creerebbe uno scalone. Si starebbe lavorando su un meccanismo con età fissa di uscita a 64 anni fino al 2024 e contributi crescenti. La Lega in particolare ha provato a insistere sul meccanismo di Quota 102 per il 2022 e il 2023, ma dall'esecutivo avrebbero ribadito il "No" alla proposta, che era già stata respinta nel Cdm sul Dpb della scorsa settimana, nel corso del quale Franco aveva proposto Quota 102 nel 2022 e Quota 104 nel 2023. Ora il governo avrebbe aperto alla possibilità di tenere per tre anni ferma l'età di uscita a 64 anni e aumentare gradualmente i contributi (38 anni nel 2022, 39 nel 2023, 40 nel 2024). é Enrico Letta è contrario al sistema delle Quote e chiede di intervenire con un meccanismo flessibile, in particolare per lavori gravosi e donne. Da considerare non c'è solo il disaccordo fra Lega e Pd, ma anche il parere dei sindacati, che hanno già bocciato la proposta del governo sulle pensioni. Un nuovo tavolo con le sigle confederali e una riunione della cabina di regia dovrebbe precedere l'approdo della manovra in Cdm.

Come potrebbe cambiare il reddito di cittadinanza vedi anche Reddito di cittadinanza, ecco come potrebbe cambiare nel 2022 Pensioni e non solo. Altro capitolo importante della legge di bilancio è il reddito di cittadinanza. Nel Dpb (Documento programmatico di bilancio) inviato a Bruxelles, si parla del rifinanziamento del sussidio, con un fondo aggiuntivo da 1 miliardo per il 2022. Il “tesoretto” di questa misura sarà nel complesso pari a circa 8,8 miliardi di euro, ma il costo potrebbe salire perché il numero dei beneficiari ha continuato ad aumentare nonostante il rimbalzo dell’economia e la creazione di oltre 500mila posti di lavoro. L'analisi dei numeri, ma anche le notizie di cronaca suggeriscono che le frodi sul Reddito di cittadinanza sono parecchie soprattutto attraverso il lavoro nero. Oggi i beneficiari non ricevono più il sussidio solo se rifiutano tre proposte di lavoro da parte del loro centro per l’impiego, ma ciò difficilmente si verifica. "Di qui l’idea - scrive il Corriere - che chi beneficia del Reddito ne perderebbe una parte già al primo rifiuto di un’offerta di lavoro oppure, più probabilmente, a partire dal secondo rifiuto. Questi due interventi dovrebbero far risparmiare almeno 700 milioni rispetto all’aumento di 1,5 miliardi temuto nel costo del Reddito di cittadinanza l’anno prossimo". Quasi certamente inoltre saranno inaspriti i controlli per evitare appunto che il beneficio venga destinato soltanto a chi ne ha realmente diritto.