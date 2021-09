3/22 ©Ansa

Per il ritorno in classe di tutti gli studenti il Miur ha proposto il 13 settembre, ma in base all’autonomia concessa alla scuola molte regioni hanno adottato proprie date. I primi in aula saranno gli studenti dell’Alto Adige, per loro la campanella suona il 6 settembre. Il 14 settembre la Sardegna, il 15 Campania, Toscana, Liguria, Marche e Molise. In Sicilia e Friuli-Venezia Giulia si riprende a studiare il 16, mentre in Puglia e Calabria le vacanze continuano fino al 20

