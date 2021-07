9/10 ©IPA/Fotogramma

“Laddove l'istanza di riesame con categoria diversa - precisa l’Inps - non sia sufficientemente motivata (ad esempio non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) la richiesta potrà essere considerata non procedibile, previa richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie”