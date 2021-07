3/10 ©IPA/Fotogramma

Alcuni cittadini potranno cumulare questo incentivo con il vecchio bonus, quello da 50 euro, per nuclei familiari con Isee inferiore a 20mila euro, previsto dal decreto legge del 18 ottobre 2019. Per il bonus da 100 euro non sono previsti limiti di reddito. Ecco un vademecum su come usufruire dei bonus

Contributi a fondo perduto per la riduzione del canone degli affitti: al via le domande