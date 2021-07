4/12 ©IPA/Fotogramma

Per verificare se la propria tv è compatibile si può fare un semplice test sintonizzandosi su uno dei canali già attivi sul digitale terrestre con trasmissione solo in HD, come indicato dal decoder. Se almeno uno di questi canali è visibile, l'apparecchio è pronto per il passaggio tecnologico e non ci sarà bisogno di cambiarlo almeno per un altro anno e mezzo. In caso contrario sarà necessario dotarsi di un decoder o acquistare un nuovo televisore