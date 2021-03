Bonus tv 2021, il governo punta a un rafforzamento degli incentivi

In vista dello spegnimento dell’attuale digitale terrestre Dvb-T per passare a quello di seconda generazione Dvb-T2, l’esecutivo sta pensando di potenziare il bonus. "Suggerisco alla Commissione una riflessione rispetto all'opportunità di rafforzare l'incentivo per l'adeguamento del parco televisori delle famiglie", ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera. Ecco come funziona e chi può richiederlo