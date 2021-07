Con l’Ecobonus, confermato per il 2021, è stata nuovamente finanziata l’agevolazione che permette di acquistare le schermature, tapparelle o altre coperture fisse, interne o esterne con uno sconto fino al 50% in una cifra ammissibile massima di 60mila euro. Misura per la quale non è necessario presentare un modello Isee