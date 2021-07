Rifacimento pavimenti e bonus ristrutturazione: i requisiti

1/11 ©IPA/Fotogramma

Se non esiste un vero e proprio "bonus pavimenti", il rifacimento della pavimentazione di un edificio può in determinati casi dare diritto ad agevolazioni fiscali per detrarre la spesa. La ristrutturazione di sottofondi, massetti e pavimentazioni può rientrare infatti nel bonus ristrutturazione, ecobonus e Super bonus 110%. Ecco come