2/19 ©IPA/Fotogramma

Per i bambini sotto i 6 anni non c'è bisogno del Green Pass per partecipare a banchetti con meno di 60 partecipanti, e non hanno l'obbligo di sottoporsi al tampone per motivi di viaggio. I minori, inoltre, non possono essere sottoposti a quarantena o autoisolamento per motivi di viaggio in Unione Europea se tali restrizioni non sono state imposte ai genitori

Green pass, ecco come funziona per bambini e minori