La scadenza del 31 gennaio, che per il 2021 è slittata al 1 febbraio cadendo di domenica, consente di evitare l’addebito in bolletta della tassa per l’abbonamento TV per l’intera annualità. Si può richiedere l'esenzione entro il 30 giugno per non pagare la seconda metà dell'anno

Cartelle, per i rinvii esattoriali è possibile rateizzare