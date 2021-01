1/15 ©LaPresse

C’è tempo fino al 1 marzo 2021 per i contribuenti per pagare le cartelle fiscali, per le quali l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione: ecco tutti i chiarimenti, che si trovano nelle FAQ del sito dell’Agenzia, su come fare per rottamazione ter e saldo e stralcio

