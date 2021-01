1/12 ©Ansa

Il governo lavora al decreto Ristori 5, in attesa di un chiarimento del quadro politico e del via libera del parlamento allo scostamento di bilancio da 32 miliardi deciso dall’esecutivo proprio per garantire in nuovi aiuti alle categorie più colpite dalla pandemia

Decreto Ristori, da Cdm ok a scostamento da 32 miliardi