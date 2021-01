La nuova legge di Bilancio raddoppia le agevolazioni per incentivare l'occupazione femminile previste dalla legge Fornero, che dal 2013 riconosceva una decontribuzione del 50% degli oneri fiscali. Via libera dunque a una riduzione contributiva del 100% per i datori di lavoro, per nuovi contratti a tempo indeterminato o la trasformazione di quelli a tempo determinato. Ecco a quali categorie spetta