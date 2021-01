Covid, l'anno nero dei consumi: -14,7% nel 2020. Dati di Confcommercio

L'indice congiunturale di Confcommercio segnala per l'intero anno un calo dell'indice dei consumi (Icc) del 14,7% e un calo complessivo effettivo sul territorio del 10,8%. I consumi si sono confermati in discesa anche a dicembre 2020: -11% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il quadro generale porta a una stima della variazione del Pil per il mese di gennaio del -0,8% su dicembre, il quinto calo consecutivo, e del -10,7% sullo stesso mese del 2020