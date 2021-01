5/15 ©Getty

Tra le conferme c'è anche quella del bonus asilo nido. Per il 2021 l'agevolazione per il pagamento della retta degli asili nido da parte delle famiglie per bambini da 0 a 3 anni sarà riconosciuta fino all’entrata in vigore dell’assegno unico per i figli, che lo sostituirà

Bonus per mamme e famiglie: le misure e le agevolazioni in arrivo nel 2021