CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE - Per le imprese arriva “Transizione 4.0”, il credito d’imposta per chi investe in beni strumentali nuovi. Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” e altri 4 miliardi sono per le attività più duramente colpite dalla pandemia. Previsti sgravi fiscali per gli imprenditori agricoli e l’esenzione della prima rata Imu per le imprese del settore del turismo e le aziende dai 250 dipendenti in su potranno approfittare dello scivolo pensionistico a 5 anni dalla pensione