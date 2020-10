Superbonus 110%: da lunedì 5 ottobre sarà operativo

4/14 ©Fotogramma

Chi può usufruirne? L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che potrà usufruire del Superbonus chi vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico, come il cappotto termico e la sostituzione della caldaia, e la messa in sicurezza antisismica. È richiesto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio

Superbonus 110%, ok per caldaie e garage, ma rimangono dei punti oscuri: cosa sappiamo