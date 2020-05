Decreto rilancio, Gualtieri: “Capisco rabbia. Dl aiuterà tutti"

Gualtieri: investimenti sul futuro importanti

approfondimento

“Non sono aiuti a pioggia, ma la volontà di non lasciare indietro nessuno in una circostanza così drammatica”, spiega il ministro Gualtieri. “È una precisa scelta politica di questo governo, che io rivendico, ma è anche una scelta che ha efficacia economica. E non è vero nemmeno che nel decreto non si guardi allo sviluppo. Assieme alle misure per imprese, famiglie e lavoratori ci sono quelle sulla ricapitalizzazione delle imprese, investimenti sull'efficienza energetica degli edifici e un impegno senza precedenti sull'Università. Sono investimenti sul futuro importanti, che mostrano eccome un' idea di sviluppo del Paese” (IL BONUS VACANZE - L’ECOBONUS - IL BONUS BICI - IL BONUS PER LE PARTITE IVA - LE MISURE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA).