Food for Soul, organizzazione non profit fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmore per ridurre lo spreco alimentare e incoraggiare l'inclusione sociale, lancia "Cooking is an Act of Love", campagna dedicata al periodo festivo. Il team nato attorno alla figura carismatica dell'Osteria Francescana (una stella Michelin) proporrà ricette segrete di famiglia per riutilizzare gli avanzi delle feste. Il 25 dicembre sarà protagonista proprio lo chef Bottura con il suo Soufflè di Panettone (foto: Food for Soul)