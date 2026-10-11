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Barcolana 2026, 58^ edizione della storica regata nel Golfo di Trieste. FOTO

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Ansa/Getty Images

La regata più grande del mondo quest'anno conta 1.858 imbarcazioni iscritte. Anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato a bordo di Grillo Parlante. Per la quarta volta consecutiva a vincere è Furio Benussi con la Arca Sgr

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