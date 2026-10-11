Barcolana 2026, 58^ edizione della storica regata nel Golfo di Trieste. FOTO
La regata più grande del mondo quest'anno conta 1.858 imbarcazioni iscritte. Anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato a bordo di Grillo Parlante. Per la quarta volta consecutiva a vincere è Furio Benussi con la Arca Sgr
- Il tradizionale colpo di cannone ha dato inizio alla Barcolana numero 58, la regata più grande del mondo, che quest'anno conta 1.858 imbarcazioni iscritte, come reso noto dagli organizzatori.
- Le condizioni meteo sul campo di regata sono state a favore delle barche con cielo sereno e vento in direzione 110-88 gradi e intensità di 10 nodi che sale a 15 in raffica. Questo clima è adatto a tutti, professionisti e amatori.
- Per la grande festa della vela, a Trieste sono giunti turisti e appassionati da tutto il mondo, che hanno affollato le Rive e i vari punti panoramici della città per seguire anche dall'alto il percorso delle tante vele in acqua.
- A trionfare alla Barcolana58 è Arca Sgr di Fast and Furio Sailing presented by Generali. Si tratta della quarta vittoria di fila per la squadra capitanata da Furio Benussi.
- Arca Sgr ha tagliato per prima il traguardo in un'ora, 5 minuti e 9 secondi.
- Benussi ha posato per la foto con la coppa circondato dalla sua famiglia composta dalla moglie Elisa e dalle figlie Marta e Margherita. Marta, 19 anni, è in realtà arrivata terza a bordo della Marta 07 che è arrivata poco dopo la seconda classificata: Prosecco Doc Shockwave 3 di Mitja Kosmina.
- Grandissima la gioia della crew dell’Arca Sgr. All’arrivo l’equipaggio si è scattato un selfie con la coppa, prima di spostarsi sulle Rive, davanti a piazza Unità d’Italia dove si tiene la Festa della Coppa d’Autunno.
- Arca Sgr ha già vinto le edizioni 2025, 2024, 2023 e 2021. Nel 2022 aveva invece vinto Deep Blue con al timone la filantropa Wendy Schmidt, moglie di Eric Schmidt ex ceo di Google, tornata in questi giorni a Trieste.
- Prosecco Doc Shockwave 3 l'anno scorso era arrivata terza, mentre Marta 07, gestita da Fast and Furio Sailing, con il nome M07 aveva ottenuto il secondo posto. Il team Benussi usa Marta 07 per le regate e per il progetto Fast and Furio Young, che porta i ragazzi dai 15 anni in su nel mondo dei maxi.
- Anche Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, il medico che ha curato i ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha partecipato alla regata Barcolana58. Baruffaldi Preis ha gareggiato per la prima volta con una sua barca, la Manticore-Edilimpianti Trieste, tagliando il traguardo a un prestigioso quinto posto. “È stata un'emozione incredibile con tutte le barche attorno, tantissime, c'è stata molta adrenalina”, ha detto.
- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è stato a bordo di Grillo Parlante, il 100 piedi sponsorizzato da Edil Group, arrivato al traguardo tra i primi 10. “È una grande, bellissima esperienza anche per il contesto in cui questa si realizza - ha detto il ministro - migliaia di persone e barche di ogni tipologia che partono tutte assieme”.
- Il distacco tra le prime sette imbarcazioni che hanno raggiunto il traguardo non è stato così ampio. Ecco la classifica:
- Arca Sgr in 1:05:09
- Prosecco DOC Schockwave 3 in 1:08:35
- Marta 07 in 1:10:06
- Big Sky in 1:16:45
- Manticore-Edilimpianti Trieste in 1:18:47
- Fiamme Gialle Nice in 1:20:22
- Woodpecker Cube - Generali in 1:20:47.
- Seppur velocissima, Arca Sgr non è riuscita a battere il record all’ultima boa del 2005 di Skandia di 58 minuti e 20 secondi.
- La Barcolana è una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste la seconda domenica di ottobre. Nel 2018 è entrata ufficialmente nel Guinness dei Primati come "Largest Sailing Race", regata più grande del mondo, grazie alle 2689 imbarcazioni iscritte.
- La particolarità che rende la Barcolana un evento unico nel panorama velico internazionale è la formula che la contraddistingue: su una singola linea di partenza si ritrovano a gareggiare fianco a fianco velisti professionisti e semplici appassionati, su imbarcazioni di varie dimensioni che vengono suddivise in categorie a seconda della lunghezza fuori tutto.